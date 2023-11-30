Третьякова Нина Дмитриевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.01.1929
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1929
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ступина (Третьякова) Галина Сергеевна
Отец ребёнка: Третьяков Сергей Викторович
Рождение ребёнка
02.02.1956
Сын: Третьяков Александр Сергеевич
Отец ребёнка: Третьяков Сергей Викторович
Смерть
Неизвестно