Третьякова Нина Дмитриевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиТретьякова Нина Дмитриевна

Третьякова Нина Дмитриевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.01.1929

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ТА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1929

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ступина (Третьякова) Галина Сергеевна

Отец ребёнка: Третьяков Сергей Викторович

Рождение ребёнка
02.02.1956

Сын: Третьяков Александр Сергеевич

Отец ребёнка: Третьяков Сергей Викторович

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.