Третьяков Сергей Викторович
Место рожденияНе указано
Дата рождения04.08.1929
Дата смерти27.10.2010
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.08.1929
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
02.02.1956
Сын: Третьяков Александр Сергеевич
Мать ребёнка: Третьякова Нина Дмитриевна
с. Чалдовар Калининского р-на Киргизской ССР
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ступина Галина Сергеевна
Мать ребёнка: Третьякова Нина Дмитриевна
Смерть
27.10.2010