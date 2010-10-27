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Третьяков Сергей Викторович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

04.08.1929

Дата смерти

27.10.2010

Пол

Мужской

Добавил:

ТА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.08.1929

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
02.02.1956

Сын: Третьяков Александр Сергеевич

Мать ребёнка: Третьякова Нина Дмитриевна

с. Чалдовар Калининского р-на Киргизской ССР
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ступина Галина Сергеевна

Мать ребёнка: Третьякова Нина Дмитриевна

Смерть
27.10.2010
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