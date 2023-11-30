Третьякова (Бухменова) Роза Мукадесовна
Место рождения
Дата рождения31.12.1948
ПолЖенский
Отец
Мать
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.12.1948
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Юрга-2, Юргинский район, Кемеровская область
Рождение ребёнка
13.08.1966
Сын: Провоторов Вячеслав (Саяр) Валентинович
Отец ребёнка: Провоторов Валентин Сергеевич
Рождение ребёнка
28.10.1977
Дочь: Третьякова (Третьякова) Оксана Александровна
Отец ребёнка: Третьяков Александр Сергеевич
Рождение ребёнка
16.04.1982
Дочь: Третьякова (Третьякова) Олеся Александровна
Отец ребёнка: Третьяков Александр Сергеевич