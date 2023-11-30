Третьякова (Бухменова) Роза Мукадесовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиТретьякова (Бухменова) Роза Мукадесовна

Третьякова (Бухменова) Роза Мукадесовна

Место рождения

Мытищи, Мытищи, Московская область

Дата рождения

31.12.1948

Пол

Женский

Добавил:

ТА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.12.1948

Отец: Бухменов Мукадес Абдрахманович

Мать: Бухменова (Османова) Марьям Османовна

Мытищи, Мытищи, Московская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Третьяков Александр Сергеевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Провоторов Валентин Сергеевич

Место жительства
Неизвестно
Юрга-2, Юргинский район, Кемеровская область
Рождение ребёнка
13.08.1966

Сын: Провоторов Вячеслав (Саяр) Валентинович

Отец ребёнка: Провоторов Валентин Сергеевич

Мытищи, Мытищи, Московская область
Рождение ребёнка
28.10.1977

Дочь: Третьякова (Третьякова) Оксана Александровна

Отец ребёнка: Третьяков Александр Сергеевич

Рождение ребёнка
16.04.1982

Дочь: Третьякова (Третьякова) Олеся Александровна

Отец ребёнка: Третьяков Александр Сергеевич

Мы используем куки для улучшения работы сайта.