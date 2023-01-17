Прохоров Евфимий Дмитриев
Место рождения
Дата рождения12.10.1903 ст.
Дата смерти?.01.1944
ПолМужской
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.10.1903 ст.
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Прохоров Геннадий Ефимович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Прохорова Лидия Ефимовна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Прохоров Анатолий Ефимович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Прохорова Александра Ефимовна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Прохоров Валентин Ефимович
Мать ребёнка: не указана
Смерть
?.01.1944