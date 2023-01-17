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Прохоров Евфимий Дмитриев

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Место рождения

Сажино, Тюкалинский муниципальный район, Омская область

Дата рождения

12.10.1903 ст.

Дата смерти

?.01.1944

Пол

Мужской

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.10.1903 ст.

Отец: Прохоров Дмитрий Косьмин

Мать: Прохорова Александра Дмитриева

Сажино, Тюкалинский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Прохоров Юрий Ефимович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Прохоров Геннадий Ефимович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Прохорова Лидия Ефимовна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Прохоров Анатолий Ефимович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Прохорова Александра Ефимовна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Прохоров Валентин Ефимович

Мать ребёнка: не указана

Смерть
?.01.1944
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