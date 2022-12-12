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Прохорова (Горчакова) Александра Дмитриева

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Место рождения

Сажино, Тюкалинский муниципальный район, Омская область

Дата рождения

Около 1881 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1881 ст.

Отец: Горчаков Дмитрий Иванович

Мать: Горчакова Матрена Осиповна

Сажино, Тюкалинский муниципальный район, Омская область
Бракосочетание
21.01.1900 ст.

Муж: Прохоров Дмитрий Косьмин

Сажино, Тюкалинский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
05.01.1902 ст.

Дочь: Прохорова Татьяна Дмитриева

Отец ребёнка: Прохоров Дмитрий Косьмин

Рождение ребёнка
22.03.1913 ст.

Сын: Прохоров Степан Дмитриев

Отец ребёнка: Прохоров Дмитрий Косьмин

Рождение ребёнка
10.08.1915 ст.

Сын: Прохоров Матвей Дмитриев

Отец ребёнка: Прохоров Дмитрий Косьмин

Смерть
Неизвестно
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