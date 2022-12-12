Прохорова (Горчакова) Александра Дмитриева
Место рождения
Дата рожденияОколо 1881 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1881 ст.
Бракосочетание
21.01.1900 ст.
Рождение ребёнка
05.01.1902 ст.
Дочь: Прохорова Татьяна Дмитриева
Отец ребёнка: Прохоров Дмитрий Косьмин
Рождение ребёнка
22.03.1913 ст.
Отец ребёнка: Прохоров Дмитрий Косьмин
Рождение ребёнка
10.08.1915 ст.
Отец ребёнка: Прохоров Дмитрий Косьмин
Смерть
Неизвестно