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Прохоров Дмитрий Косьмин

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1877 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1877 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
21.01.1900 ст.

Жена: Прохорова Александра Дмитриева

Сажино, Тюкалинский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
05.01.1902 ст.

Дочь: Прохорова Татьяна Дмитриева

Мать ребёнка: Прохорова Александра Дмитриева

Рождение ребёнка
12.10.1903 ст.

Сын: Прохоров Евфимий Дмитриев

Мать ребёнка: Прохорова Александра Дмитриева

Сажино, Тюкалинский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
1906 ст.

Сын: Прохоров Александр Дмитриевич

Мать ребёнка: Прохорова Александра Дмитриева

Сажино, Тюкалинский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
22.03.1913 ст.

Сын: Прохоров Степан Дмитриев

Мать ребёнка: Прохорова Александра Дмитриева

Рождение ребёнка
10.08.1915 ст.

Сын: Прохоров Матвей Дмитриев

Мать ребёнка: Прохорова Александра Дмитриева

Рождение ребёнка
22.01.1918

Дочь: Прохорова Мария Дмитриева

Мать ребёнка: Прохорова Александра Дмитриева

Сажино, Тюкалинский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
1925

Сын: Прохоров Петр Дмитриевич

Мать ребёнка: Прохорова Александра Дмитриева

Сажино, Тюкалинский муниципальный район, Омская область
Смерть
Неизвестно
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