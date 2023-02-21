Прохоров Дмитрий Косьмин
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1877 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1877 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
21.01.1900 ст.
Рождение ребёнка
05.01.1902 ст.
Дочь: Прохорова Татьяна Дмитриева
Мать ребёнка: Прохорова Александра Дмитриева
Рождение ребёнка
12.10.1903 ст.
Сын: Прохоров Евфимий Дмитриев
Мать ребёнка: Прохорова Александра Дмитриева
Рождение ребёнка
1906 ст.
Сын: Прохоров Александр Дмитриевич
Мать ребёнка: Прохорова Александра Дмитриева
Рождение ребёнка
22.03.1913 ст.
Мать ребёнка: Прохорова Александра Дмитриева
Рождение ребёнка
10.08.1915 ст.
Мать ребёнка: Прохорова Александра Дмитриева
Рождение ребёнка
22.01.1918
Дочь: Прохорова Мария Дмитриева
Мать ребёнка: Прохорова Александра Дмитриева
Рождение ребёнка
1925
Мать ребёнка: Прохорова Александра Дмитриева
Смерть
Неизвестно