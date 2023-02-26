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Кулешева Елена Стефанова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1835

Дата смерти

1908

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1835

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
19.02.1864

Дочь: Пузанькова Мария (Игнатова)

Отец ребёнка: Кулешев Прокофий Игнатов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1870

Дочь: Мелания Прокопова

Отец ребёнка: Кулешев Прокофий Игнатов

Рождение ребёнка
14.01.1872

Дочь: Ксения Прокопова

Отец ребёнка: Кулешев Прокофий Игнатов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
01.05.1874

Дочь: Мавра Прокопиева

Отец ребёнка: Кулешев Прокофий Игнатов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
01.05.1874

Сын: Кулешев Николай Прокопиев

Отец ребёнка: Кулешев Прокофий Игнатов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
27.07.1876

Сын: Кулешев Прокофий Иванов

Отец ребёнка: Кулешев Прокофий Игнатов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
06.10.1878

Дочь: Шарапова Неонила (Прокофиева)

Отец ребёнка: Кулешев Прокофий Игнатов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
1908
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Причина смерти: от натуральной
Рождение ребёнка
До 1990

Сын: Кулешев Иван Прокофиев

Отец ребёнка: Кулешев Прокофий Игнатов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Похороны
Неизвестно
на Покровском кладбище
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