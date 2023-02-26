Кулешева Елена Стефанова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1835
Дата смерти1908
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1835
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
19.02.1864
Дочь: Пузанькова Мария (Игнатова)
Отец ребёнка: Кулешев Прокофий Игнатов
Рождение ребёнка
1870
Дочь: Мелания Прокопова
Отец ребёнка: Кулешев Прокофий Игнатов
Рождение ребёнка
14.01.1872
Дочь: Ксения Прокопова
Отец ребёнка: Кулешев Прокофий Игнатов
Рождение ребёнка
01.05.1874
Дочь: Мавра Прокопиева
Отец ребёнка: Кулешев Прокофий Игнатов
Рождение ребёнка
01.05.1874
Сын: Кулешев Николай Прокопиев
Отец ребёнка: Кулешев Прокофий Игнатов
Рождение ребёнка
27.07.1876
Отец ребёнка: Кулешев Прокофий Игнатов
Рождение ребёнка
06.10.1878
Дочь: Шарапова Неонила (Прокофиева)
Отец ребёнка: Кулешев Прокофий Игнатов
Смерть
1908
Причина смерти: от натуральной
Рождение ребёнка
До 1990
Отец ребёнка: Кулешев Прокофий Игнатов
Похороны
Неизвестно
на Покровском кладбище