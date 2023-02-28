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Кулешев Николай Прокопиев

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Место рождения

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

01.05.1874

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.05.1874

Отец: Кулешев Прокофий Игнатов

Мать: Кулешева Елена Стефанова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
03.03.1903

Дочь: Александра Николаева

Мать ребёнка: Кулешева Варвара Сергеева

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
17.04.1908

Дочь: Ирина Николаева

Мать ребёнка: Кулешева Варвара Сергеева

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
24.08.1910

Дочь: Наталия Николаева

Мать ребёнка: Кулешева Варвара Сергеева

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
10.04.1913

Дочь: Анастасия Николаева

Мать ребёнка: Кулешева Варвара Сергеева

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кулешева Варвара Сергеева

Смерть
Неизвестно
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