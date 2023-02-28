Кулешев Николай Прокопиев
Место рождения
Дата рождения01.05.1874
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.05.1874
Отец: Кулешев Прокофий Игнатов
Мать: Кулешева Елена Стефанова
Рождение ребёнка
03.03.1903
Дочь: Александра Николаева
Мать ребёнка: Кулешева Варвара Сергеева
Рождение ребёнка
17.04.1908
Дочь: Ирина Николаева
Мать ребёнка: Кулешева Варвара Сергеева
Рождение ребёнка
24.08.1910
Дочь: Наталия Николаева
Мать ребёнка: Кулешева Варвара Сергеева
Рождение ребёнка
10.04.1913
Дочь: Анастасия Николаева
Мать ребёнка: Кулешева Варвара Сергеева
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно