Кулешева Варвара Сергеева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1899
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1899
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
03.03.1903
Дочь: (Кулешева) Александра Николаева
Отец ребёнка: Кулешев Николай Прокопиев
Рождение ребёнка
17.04.1908
Дочь: (Кулешева) Ирина Николаева
Отец ребёнка: Кулешев Николай Прокопиев
Рождение ребёнка
24.08.1910
Дочь: (Кулешева) Наталия Николаева
Отец ребёнка: Кулешев Николай Прокопиев
Рождение ребёнка
10.04.1913
Дочь: (Кулешева) Анастасия Николаева
Отец ребёнка: Кулешев Николай Прокопиев
Смерть
Неизвестно