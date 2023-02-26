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Кулешева Варвара Сергеева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1899

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1899

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кулешев Николай Прокопиев

Рождение ребёнка
03.03.1903

Дочь: (Кулешева) Александра Николаева

Отец ребёнка: Кулешев Николай Прокопиев

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
17.04.1908

Дочь: (Кулешева) Ирина Николаева

Отец ребёнка: Кулешев Николай Прокопиев

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
24.08.1910

Дочь: (Кулешева) Наталия Николаева

Отец ребёнка: Кулешев Николай Прокопиев

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
10.04.1913

Дочь: (Кулешева) Анастасия Николаева

Отец ребёнка: Кулешев Николай Прокопиев

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
Неизвестно

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