Пузанькова (Кулешева) Мария (Игнатова) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пузанькова (Кулешева) Мария (Игнатова)

Место рождения

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

19.02.1864

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.02.1864

Отец: Кулешев Прокофий Игнатов

Мать: Кулешева Елена Стефанова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
12.02.1888

Муж: Пузаньков Николай Фёдоров

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
09.12.1888

Сын: Пузаньков Александр Николаев

Отец ребёнка: Пузаньков Николай Фёдоров

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
08.11.1890

Дочь: (Пузанькова) Матрона Николаева

Отец ребёнка: Пузаньков Николай Фёдоров

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
10.01.1892

Сын: Пузаньков Пётр Николаев

Отец ребёнка: Пузаньков Николай Фёдоров

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1894

Дочь: (Пузанькова) Клавдия Николаева

Отец ребёнка: Пузаньков Николай Фёдоров

Рождение ребёнка
20.03.1894

Дочь: (Пузанькова) Клавдия Николаева

Отец ребёнка: Пузаньков Николай Фёдоров

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
30.10.1896

Сын: Пузаньков Дамиан (Демьян) Николаев

Отец ребёнка: Пузаньков Николай Фёдоров

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
06.05.1899

Дочь: (Пузанькова) Варвара Николаева

Отец ребёнка: Пузаньков Николай Фёдоров

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
11.07.1902

Сын: Пузаньков Василий Николаев

Отец ребёнка: Пузаньков Николай Фёдоров

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
27.03.1904

Сын: Пузаньков Ефимий Николаев

Отец ребёнка: Пузаньков Николай Фёдоров

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
05.10.1906

Сын: Пузаньков Сергей Николаев

Отец ребёнка: Пузаньков Николай Фёдоров

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
Неизвестно

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