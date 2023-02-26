Пузанькова (Кулешева) Мария (Игнатова)
Место рождения
Дата рождения19.02.1864
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
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Отец: Кулешев Прокофий Игнатов
Мать: Кулешева Елена Стефанова
Сын: Пузаньков Александр Николаев
Отец ребёнка: Пузаньков Николай Фёдоров
Дочь: (Пузанькова) Матрона Николаева
Отец ребёнка: Пузаньков Николай Фёдоров
Отец ребёнка: Пузаньков Николай Фёдоров
Дочь: (Пузанькова) Клавдия Николаева
Отец ребёнка: Пузаньков Николай Фёдоров
Дочь: (Пузанькова) Клавдия Николаева
Отец ребёнка: Пузаньков Николай Фёдоров
Сын: Пузаньков Дамиан (Демьян) Николаев
Отец ребёнка: Пузаньков Николай Фёдоров
Дочь: (Пузанькова) Варвара Николаева
Отец ребёнка: Пузаньков Николай Фёдоров
Сын: Пузаньков Василий Николаев
Отец ребёнка: Пузаньков Николай Фёдоров
Сын: Пузаньков Ефимий Николаев
Отец ребёнка: Пузаньков Николай Фёдоров
Сын: Пузаньков Сергей Николаев
Отец ребёнка: Пузаньков Николай Фёдоров