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Молочко Иван Павлович

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Место рождения

с.Вовнянка, Миргородский р-н, Полтавская обл.

Дата рождения

28.08.1936

Дата смерти

26.02.2007

Пол

Мужской

Отец

1918 г.р.

Мать

1916 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.08.1936

Отец: Молочко Павел Самойлович

Мать: Молочко Надежда Федоровна

с.Вовнянка, Миргородский р-н, Полтавская обл.
Рождение ребёнка
11.03.1966

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Молочко Мария Михайловна

Глобинский р-н, Полтавская обл.
Смерть
26.02.2007
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