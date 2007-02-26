Молочко Иван Павлович
Место рожденияс.Вовнянка, Миргородский р-н, Полтавская обл.
Дата рождения28.08.1936
Дата смерти26.02.2007
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.08.1936
с.Вовнянка, Миргородский р-н, Полтавская обл.
Рождение ребёнка
11.03.1966
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Молочко Мария Михайловна
Глобинский р-н, Полтавская обл.
Смерть
26.02.2007