Молочко (Кравченко) Надежда Федоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Молочко (Кравченко) Надежда Федоровна

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Место рождения

с.Вовнянка, Миргородский р-н, Полтавская обл.

Дата рождения

1916

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1916

Отец: не указан

Мать: не указана

с.Вовнянка, Миргородский р-н, Полтавская обл.
Рождение ребёнка
28.08.1936

Сын: Молочко Иван Павлович

Отец ребёнка: Молочко Павел Самойлович

с.Вовнянка, Миргородский р-н, Полтавская обл.
Смерть
Неизвестно
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