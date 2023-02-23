Молочко (Кравченко) Надежда Федоровна
Место рожденияс.Вовнянка, Миргородский р-н, Полтавская обл.
Дата рождения1916
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1916
Отец: не указан
Мать: не указана
с.Вовнянка, Миргородский р-н, Полтавская обл.
Рождение ребёнка
28.08.1936
Отец ребёнка: Молочко Павел Самойлович
с.Вовнянка, Миргородский р-н, Полтавская обл.
Смерть
Неизвестно