Молочко (Грига) Мария Михайловна
женский, родилась 11.06.1936, Керецки, Закарпатська область
умерла 20.08.1994, Веселая Долина, Полтавська область
МатьГрига (Барнич) Мария1898 г.р.
ОтецГрига Михаил1890 г.р.
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Рождение
11.06.1936
Отец: Грига Михаил
Мать: Грига (Барнич) Мария
Керецки, Закарпатська область
Рождение ребёнка
11.03.1966
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Молочко Иван Павлович
Глобинский район, Полтавская область, Украина
Смерть
20.08.1994
Веселая Долина, Полтавська область