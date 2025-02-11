Молочко (Грига) Мария Михайловна 11.06.1936 — найти родственников по фамилии на Familio

Молочко (Грига) Мария Михайловна

Автор
ЮС
Старкин Ю.

женский, родилась 11.06.1936, Керецки, Закарпатська область

умерла 20.08.1994, Веселая Долина, Полтавська область

Мать
Грига (Барнич) Мария1898 г.р.
Отец
Грига Михаил1890 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.06.1936

Отец: Грига Михаил

Мать: Грига (Барнич) Мария

Керецки, Закарпатська область

Рождение ребёнка
11.03.1966

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Молочко Иван Павлович

Глобинский район, Полтавская область, Украина

Смерть
20.08.1994
Веселая Долина, Полтавська область

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