Молочко Павел Самойлович
Место рожденияс.Вовнянка, Миргородский р-н, Полтавская обл.
Дата рождения1918
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1918
Отец: не указан
Мать: не указана
с.Вовнянка, Миргородский р-н, Полтавская обл.
Рождение ребёнка
28.08.1936
Мать ребёнка: Молочко Надежда Федоровна
с.Вовнянка, Миргородский р-н, Полтавская обл.
Смерть
Неизвестно