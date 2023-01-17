Яблонская (Сиротина) Александра Алексеевна
Место рождения
Дата рождения1843
Дата смертиПосле 1917
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1843
Отец: не указан
Мать: не указана
Доч псаломщика Алексия Сиротина.
Бракосочетание
Около 1870
Рождение ребёнка
1871
Сын: Яблонский Фирс Никтополионович
Отец ребёнка: Яблонский Никтополион Кинтилианович
Сын диакона Ильинской Чевецкой церкви Кадниковского уезда.
Работа или профессия
С 20.12.1895 ст.
Просфорня Ильинской Чевецкой церкви Кадниковского уезда.
Смерть
После 1917