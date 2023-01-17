Яблонская (Сиротина) Александра Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЯблонская (Сиротина) Александра Алексеевна

Яблонская (Сиротина) Александра Алексеевна

avatar

Место рождения

Ильинская Поповка, Харовский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

1843

Дата смерти

После 1917

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1847 г.р.

Дети

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1843

Отец: не указан

Мать: не указана

Ильинская Поповка, Харовский муниципальный район, Вологодская область
Доч псаломщика Алексия Сиротина.
Бракосочетание
Около 1870

Муж: Яблонский Никтополион Кинтилианович

Рождение ребёнка
1871

Сын: Яблонский Фирс Никтополионович

Отец ребёнка: Яблонский Никтополион Кинтилианович

Ильинская Поповка, Харовский муниципальный район, Вологодская область
Сын диакона Ильинской Чевецкой церкви Кадниковского уезда.
Работа или профессия
С 20.12.1895 ст.
Ильинская Поповка, Харовский муниципальный район, Вологодская область
Просфорня Ильинской Чевецкой церкви Кадниковского уезда.
Смерть
После 1917
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close