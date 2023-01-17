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Яблонский Фирс Никтополионович

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Место рождения

Ильинская Поповка, Харовский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

1871

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1871

Отец: Яблонский Никтополион Кинтилианович

Мать: Яблонская Александра Алексеевна

Ильинская Поповка, Харовский муниципальный район, Вологодская область
Сын диакона Ильинской Чевецкой церкви Кадниковского уезда.
Образование
?.06.1889 ст.
Вологда, город Вологда, Вологодская область
Уволен из Вологодской Духовной Семинарии по окончании 1-го класса.
Работа или профессия
14.12.1889 ст.
Сумино, Харовский муниципальный район, Вологодская область
Определен штатным псаломщиком к Николаевской Флоровской церкви Кадниковского уезда.
Бракосочетание
Около 1890

Жена: Яблонская Мария Григорьевна

Рождение ребёнка
24.06.1892 ст.

Дочь: Яблонская Ольга Фирсовна

Мать ребёнка: Яблонская Мария Григорьевна

Рожественский Флоролавский, Кадниковский уезд, Вологодская губерния
Рождение ребёнка
07.10.1894 ст.

Дочь: Яблонская Анна Фирсовна

Мать ребёнка: Яблонская Мария Григорьевна

Рожественский Флоролавский, Кадниковский уезд, Вологодская губерния
Работа или профессия
29.05.1895 ст.
Ильинская Поповка, Харовский муниципальный район, Вологодская область
По прошению перемещен на штатное псаломническое место к Ильинской Чевецкой церкви Кадниковского уезда.
Рождение ребёнка
07.11.1896 ст.

Дочь: Яблонская Екатерина Фирсовна

Мать ребёнка: Яблонская Мария Григорьевна

Ильинская Поповка, Харовский муниципальный район, Вологодская область
Работа или профессия
12.07.1906 ст.
Марьинская, Сямженский муниципальный район, Вологодская область
Определен и рукоположен во диакона к Богородицкой Заозерской церкви Кадниковского уезда.
Рождение ребёнка
28.09.1912 ст.

Сын: Яблонский Николай Фирсович

Мать ребёнка: Яблонская Мария Григорьевна

Марьинская, Сямженский муниципальный район, Вологодская область
Работа или профессия
31.03.1914 ст.
Богородицкий, Кадниковский уезд, Вологодская губерния
Сдал пастырский экзамен и определён во священника Богородицкой Святораменской церкви Кадниковского уезда. Рукоположен 18 мая.
Работа или профессия
С 01.09.1914 ст.
Заведующий и законоучитель местной церковно-приходской школы.
Работа или профессия
С 14.12.1914 ст.
Председатель местного церковно-приходского попечительства.
Смерть
Неизвестно
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