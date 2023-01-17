Яблонский Фирс Никтополионович
Место рождения
Дата рождения1871
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Рождение
1871
Сын диакона Ильинской Чевецкой церкви Кадниковского уезда.
Образование
?.06.1889 ст.
Вологда, город Вологда, Вологодская область
Уволен из Вологодской Духовной Семинарии по окончании 1-го класса.
Работа или профессия
14.12.1889 ст.
Сумино, Харовский муниципальный район, Вологодская область
Определен штатным псаломщиком к Николаевской Флоровской церкви Кадниковского уезда.
Бракосочетание
Около 1890
Рождение ребёнка
24.06.1892 ст.
Дочь: Яблонская Ольга Фирсовна
Мать ребёнка: Яблонская Мария Григорьевна
Рождение ребёнка
07.10.1894 ст.
Дочь: Яблонская Анна Фирсовна
Мать ребёнка: Яблонская Мария Григорьевна
Работа или профессия
29.05.1895 ст.
По прошению перемещен на штатное псаломническое место к Ильинской Чевецкой церкви Кадниковского уезда.
Рождение ребёнка
07.11.1896 ст.
Дочь: Яблонская Екатерина Фирсовна
Мать ребёнка: Яблонская Мария Григорьевна
Работа или профессия
12.07.1906 ст.
Определен и рукоположен во диакона к Богородицкой Заозерской церкви Кадниковского уезда.
Рождение ребёнка
28.09.1912 ст.
Сын: Яблонский Николай Фирсович
Мать ребёнка: Яблонская Мария Григорьевна
Работа или профессия
31.03.1914 ст.
Богородицкий, Кадниковский уезд, Вологодская губерния
Сдал пастырский экзамен и определён во священника Богородицкой Святораменской церкви Кадниковского уезда. Рукоположен 18 мая.
Работа или профессия
С 01.09.1914 ст.
Заведующий и законоучитель местной церковно-приходской школы.
Работа или профессия
С 14.12.1914 ст.
Председатель местного церковно-приходского попечительства.
Смерть
Неизвестно