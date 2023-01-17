Марфа Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Марфа Алексеевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1759

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1759

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1784

Дочь: Мария Александровна

Отец ребёнка: Александр Гавриилович

Сосновец, Пошехонский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1785

Сын: Иван Александрович

Отец ребёнка: Александр Гавриилович

Сосновец, Пошехонский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1788

Дочь: Дарья Александровна

Отец ребёнка: Александр Гавриилович

Сосновец, Пошехонский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1790

Сын: Афанасий Александрович

Отец ребёнка: Александр Гавриилович

Сосновец, Пошехонский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
21.12.1792

Дочь: Ульяна Александровна

Отец ребёнка: Александр Гавриилович

Сосновец, Пошехонский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1798

Сын: Николай Александрович

Отец ребёнка: Александр Гавриилович

Сосновец, Пошехонский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
17.05.1801

Сын: Епифаний Александрович

Отец ребёнка: Александр Гавриилович

Сосновец, Пошехонский муниципальный район, Ярославская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Александр Гавриилович

Место жительства
Неизвестно
Сосновец, Пошехонский муниципальный район, Ярославская область
Смерть
Неизвестно
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