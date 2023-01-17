Марфа Алексеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1759
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1759
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1784
Дочь: Мария Александровна
Отец ребёнка: Александр Гавриилович
Рождение ребёнка
1785
Сын: Иван Александрович
Отец ребёнка: Александр Гавриилович
Рождение ребёнка
1788
Дочь: Дарья Александровна
Отец ребёнка: Александр Гавриилович
Рождение ребёнка
1790
Отец ребёнка: Александр Гавриилович
Рождение ребёнка
21.12.1792
Дочь: Ульяна Александровна
Отец ребёнка: Александр Гавриилович
Рождение ребёнка
1798
Отец ребёнка: Александр Гавриилович
Рождение ребёнка
17.05.1801
Отец ребёнка: Александр Гавриилович
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно