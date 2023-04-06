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Епифаний Александрович

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Место рождения

Сосновец, Пошехонский муниципальный район, Ярославская область

Дата рождения

17.05.1801

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1743 г.р.

Мать

1759 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.05.1801

Отец: Александр Гавриилович

Мать: Марфа Алексеевна

Сосновец, Пошехонский муниципальный район, Ярославская область
Крещение
21.05.1801
Церковь Святых Благоверных Князей Бориса и Глеба, Борисоглебское на Соге, село, Пошехонский уезд, Ярославская губерния, Российская империя
Восприемник был вышеписанного села Борисоглебского что на Соге пономарь Михайло Иванов
Смерть
Неизвестно
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