Епифаний Александрович
Место рождения
Дата рождения17.05.1801
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.05.1801
Отец: Александр Гавриилович
Мать: Марфа Алексеевна
Крещение
21.05.1801
Церковь Святых Благоверных Князей Бориса и Глеба, Борисоглебское на Соге, село, Пошехонский уезд, Ярославская губерния, Российская империя
Восприемник был вышеписанного села Борисоглебского что на Соге пономарь Михайло Иванов
Смерть
Неизвестно