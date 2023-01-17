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Ульяна Александровна

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Место рождения

Сосновец, Пошехонский муниципальный район, Ярославская область

Дата рождения

21.12.1792

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1743 г.р.

Мать

1759 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.12.1792

Отец: Александр Гавриилович

Мать: Марфа Алексеевна

Сосновец, Пошехонский муниципальный район, Ярославская область
Крещение
23.12.1792
Церковь Святых Благоверных Князей Бориса и Глеба, Борисоглебское на Соге, село, Пошехонский уезд, Ярославская губерния, Российская империя
Восприемница была помещицы вдовы Натальи Дмитревой дочери жены Пазднеевой приходу села Давыдовского что в Яловце сельца Воронцова дворового человека Ивана Афанасьева жена Ульяна Алексеева
Смерть
Неизвестно
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