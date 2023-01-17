Ульяна Александровна
Место рождения
Дата рождения21.12.1792
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.12.1792
Отец: Александр Гавриилович
Мать: Марфа Алексеевна
Крещение
23.12.1792
Церковь Святых Благоверных Князей Бориса и Глеба, Борисоглебское на Соге, село, Пошехонский уезд, Ярославская губерния, Российская империя
Восприемница была помещицы вдовы Натальи Дмитревой дочери жены Пазднеевой приходу села Давыдовского что в Яловце сельца Воронцова дворового человека Ивана Афанасьева жена Ульяна Алексеева
Смерть
Неизвестно