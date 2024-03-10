Хозиков Прокофий Маркович
Место рождения
Дата рождения1788
Дата смертиОколо 1830
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1788
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Хозиков Александр Прокофьевич
Мать ребёнка: Хозикова (Исленьева) Екатерина Александровна
Рождение ребёнка
1810
Сын: Хозиков Владимир Прокофьевич
Мать ребёнка: Хозикова (Исленьева) Екатерина Александровна
Бракосочетание
14.02.1810
Рождение ребёнка
Около 1819
Сын: Хозиков Николай Прокофьевич
Мать ребёнка: Хозикова (Исленьева) Екатерина Александровна
Рождение ребёнка
11.05.1819
Смерть
Около 1830