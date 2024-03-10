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Хозиков Прокофий Маркович

Место рождения

Москва, город федерального значения Москва

Дата рождения

1788

Дата смерти

Около 1830

Пол

Мужской

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1788

Отец: не указан

Мать: не указана

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Хозиков Александр Прокофьевич

Мать ребёнка: Хозикова (Исленьева) Екатерина Александровна

Рождение ребёнка
1810

Сын: Хозиков Владимир Прокофьевич

Мать ребёнка: Хозикова (Исленьева) Екатерина Александровна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Бракосочетание
14.02.1810

Жена: Хозикова (Исленьева) Екатерина Александровна

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
Около 1819

Сын: Хозиков Николай Прокофьевич

Мать ребёнка: Хозикова (Исленьева) Екатерина Александровна

Рождение ребёнка
11.05.1819

Дочь: Хвощинская (Хозикова) Елизавета Прокофьевна

Мать ребёнка: Хозикова (Исленьева) Екатерина Александровна

Смерть
Около 1830
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

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