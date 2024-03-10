Хозиков Владимир Прокофьевич
мужской, родился 1810, Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
умер Неизвестно
ОтецХозиков Прокофий Маркович1788 г.р.
МатьХозикова (Исленьева) Екатерина Александровна1790 г.р.
Супруги
Хозикова (Свечина) Анна Петровна03.03.1846 г.р.
Дети
Хозиков Александр Владимирович1868 г.р.
Хозиков Николай Владимирович1871 г.р.Показать еще 3
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1810
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Хозикова Анна Владимировна
Мать ребёнка: Хозикова (Свечина) Анна Петровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Хозиков Тихон Владимирович
Мать ребёнка: Хозикова (Свечина) Анна Петровна
Бракосочетание
Неизвестно
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
1868
Сын: Хозиков Александр Владимирович
Мать ребёнка: Хозикова (Свечина) Анна Петровна
Рождение ребёнка
1871
Сын: Хозиков Николай Владимирович
Мать ребёнка: Хозикова (Свечина) Анна Петровна
Рождение ребёнка
12.04.1875
Сын: Хозиков Иван Владимирович
Мать ребёнка: Хозикова (Свечина) Анна Петровна
Смерть
Неизвестно