Хозиков Владимир Прокофьевич 1810 — найти родственников по фамилии на Familio

Хозиков Владимир Прокофьевич

Автор
АЗ
Зайцев А.

мужской, родился 1810, Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

умер Неизвестно

Отец
Хозиков Прокофий Маркович1788 г.р.
Мать
Хозикова (Исленьева) Екатерина Александровна1790 г.р.
Супруги
Хозикова (Свечина) Анна Петровна03.03.1846 г.р.
Дети
Хозиков Александр Владимирович1868 г.р.
Хозиков Николай Владимирович1871 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1810

Отец: Хозиков Прокофий Маркович

Мать: Хозикова (Исленьева) Екатерина Александровна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Хозикова Анна Владимировна

Мать ребёнка: Хозикова (Свечина) Анна Петровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Хозиков Тихон Владимирович

Мать ребёнка: Хозикова (Свечина) Анна Петровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Хозикова (Свечина) Анна Петровна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

Рождение ребёнка
1868

Сын: Хозиков Александр Владимирович

Мать ребёнка: Хозикова (Свечина) Анна Петровна

Рождение ребёнка
1871

Сын: Хозиков Николай Владимирович

Мать ребёнка: Хозикова (Свечина) Анна Петровна

Рождение ребёнка
12.04.1875

Сын: Хозиков Иван Владимирович

Мать ребёнка: Хозикова (Свечина) Анна Петровна

Смерть
Неизвестно

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