Хвощинская (Хозикова) Елизавета Прокофьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения11.05.1819
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.05.1819
Бракосочетание
09.07.1839
Рождение ребёнка
06.04.1840
Дочь: Арапова Екатерина Васильевна
Отец ребёнка: Хвощинский Василий Богданович
Рождение ребёнка
17.07.1842
Сын: Хвощинский Гермоген Васильевич
Отец ребёнка: Хвощинский Василий Богданович
Тульская губерния, Российская Империя
Рождение ребёнка
06.01.1845
Сын: Хвощинский Николай Васильевич
Отец ребёнка: Хвощинский Василий Богданович
Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
12.05.1845
Сын: Хвощинский Александр Васильевич
Отец ребёнка: Хвощинский Василий Богданович
Рождение ребёнка
1846
Сын: Хвощинский Василий Васильевич
Отец ребёнка: Хвощинский Василий Богданович
Рождение ребёнка
1850
Дочь: Хвощинская Елизавета Васильевна
Отец ребёнка: Хвощинский Василий Богданович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Аристова Зинаида Васильевна
Отец ребёнка: Хвощинский Василий Богданович
Смерть
Неизвестно