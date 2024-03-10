Хвощинская (Хозикова) Елизавета Прокофьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Хвощинская (Хозикова) Елизавета Прокофьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

11.05.1819

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.05.1819

Отец: Хозиков Прокофий Маркович

Мать: Хозикова Екатерина Александровна

Бракосочетание
09.07.1839

Муж: Хвощинский Василий Богданович

Рождение ребёнка
06.04.1840

Дочь: Арапова Екатерина Васильевна

Отец ребёнка: Хвощинский Василий Богданович

Рождение ребёнка
17.07.1842

Сын: Хвощинский Гермоген Васильевич

Отец ребёнка: Хвощинский Василий Богданович

Тульская губерния, Российская Империя
Рождение ребёнка
06.01.1845

Сын: Хвощинский Николай Васильевич

Отец ребёнка: Хвощинский Василий Богданович

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
12.05.1845

Сын: Хвощинский Александр Васильевич

Отец ребёнка: Хвощинский Василий Богданович

Рождение ребёнка
1846

Сын: Хвощинский Василий Васильевич

Отец ребёнка: Хвощинский Василий Богданович

Рождение ребёнка
1850

Дочь: Хвощинская Елизавета Васильевна

Отец ребёнка: Хвощинский Василий Богданович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Аристова Зинаида Васильевна

Отец ребёнка: Хвощинский Василий Богданович

Смерть
Неизвестно
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