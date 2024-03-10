Хвощинский Василий Богданович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1803
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
09.07.1839
Рождение ребёнка
06.04.1840
Дочь: Арапова Екатерина Васильевна
Мать ребёнка: Хвощинская Елизавета Прокофьевна
Рождение ребёнка
17.07.1842
Сын: Хвощинский Гермоген Васильевич
Мать ребёнка: Хвощинская Елизавета Прокофьевна
Тульская губерния, Российская Империя
Рождение ребёнка
06.01.1845
Сын: Хвощинский Николай Васильевич
Мать ребёнка: Хвощинская Елизавета Прокофьевна
Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
12.05.1845
Сын: Хвощинский Александр Васильевич
Мать ребёнка: Хвощинская Елизавета Прокофьевна
Рождение ребёнка
1846
Сын: Хвощинский Василий Васильевич
Мать ребёнка: Хвощинская Елизавета Прокофьевна
Рождение ребёнка
1850
Дочь: Хвощинская Елизавета Васильевна
Мать ребёнка: Хвощинская Елизавета Прокофьевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Аристова Зинаида Васильевна
Мать ребёнка: Хвощинская Елизавета Прокофьевна
Смерть
Неизвестно