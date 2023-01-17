Беряева (Моргачева) Параскева Никаноровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Беряева (Моргачева) Параскева Никаноровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1878

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1878

Отец: Моргачев Никанор Алексеевич

Мать: Моргачева Мария Никитична

Бракосочетание
1894

Муж: Беряев Николай Петрович

Жилинка, Бузулукский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
1895

Сын: Беряев Илья Николаевич

Отец ребёнка: Беряев Николай Петрович

Каменка, Грачёвский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
1899

Дочь: Евфимия Николаевна

Отец ребёнка: Беряев Николай Петрович

Каменка, Грачёвский муниципальный район, Оренбургская область
Смерть
Неизвестно
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