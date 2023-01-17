Беряева (Моргачева) Параскева Никаноровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1878
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1878
Бракосочетание
1894
Жилинка, Бузулукский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
1895
Отец ребёнка: Беряев Николай Петрович
Рождение ребёнка
1899
Дочь: Евфимия Николаевна
Отец ребёнка: Беряев Николай Петрович
Смерть
Неизвестно