Моргачева Мария Никитична
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1913
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1874
Дочь: Полухина Евдокия Никаноровна
Отец ребёнка: Моргачев Никанор Алексеевич
Рождение ребёнка
Около 1878
Дочь: Беряева Параскева Никаноровна
Отец ребёнка: Моргачев Никанор Алексеевич
Место жительства
До 1878
Место жительства
С 1878
Рождение ребёнка
1883
Сын: Моргачев Филипп Никанорович
Отец ребёнка: Моргачев Никанор Алексеевич
Рождение ребёнка
1888
Сын: Моргачев Федот Никанорович
Отец ребёнка: Моргачев Никанор Алексеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1913