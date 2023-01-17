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Моргачева Мария Никитична

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1913

Пол

Женский

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1874

Дочь: Полухина Евдокия Никаноровна

Отец ребёнка: Моргачев Никанор Алексеевич

Вторые Тербуны, Тербунский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
Около 1878

Дочь: Беряева Параскева Никаноровна

Отец ребёнка: Моргачев Никанор Алексеевич

Место жительства
До 1878
Вторые Тербуны, Тербунский муниципальный район, Липецкая область
Место жительства
С 1878
Рождение ребёнка
1883

Сын: Моргачев Филипп Никанорович

Отец ребёнка: Моргачев Никанор Алексеевич

Рождение ребёнка
1888

Сын: Моргачев Федот Никанорович

Отец ребёнка: Моргачев Никанор Алексеевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Моргачев Никанор Алексеевич

Смерть
1913
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