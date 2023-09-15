Беряев Николай Петрович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1868
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1868
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
1894
Жилинка, Бузулукский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
1895
Мать ребёнка: Беряева Параскева Никаноровна
Рождение ребёнка
1899
Дочь: Евфимия Николаевна
Мать ребёнка: Беряева Параскева Никаноровна
Смерть
Неизвестно