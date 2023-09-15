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Беряев Николай Петрович

Место рождения

Каменка, Грачёвский муниципальный район, Оренбургская область

Дата рождения

Около 1868

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1868

Отец: не указан

Мать: не указана

Каменка, Грачёвский муниципальный район, Оренбургская область
Бракосочетание
1894

Жена: Беряева Параскева Никаноровна

Жилинка, Бузулукский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
1895

Сын: Беряев Илья Николаевич

Мать ребёнка: Беряева Параскева Никаноровна

Каменка, Грачёвский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
1899

Дочь: Евфимия Николаевна

Мать ребёнка: Беряева Параскева Никаноровна

Каменка, Грачёвский муниципальный район, Оренбургская область
Смерть
Неизвестно
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