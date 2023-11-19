Аппоньи Де Надь-Аппони (Фон Бенкендорф) Анна Александровна
Место рождения
Дата рождения11.09.1818
Дата смерти1900
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.09.1818
Отец: Бенкендорф Александр Христофорович
Мать: Бенкендорф (Фон Донец-Сашаршевски) Елизавета Андреевна
Крестным отцом был император Александр I.
Бракосочетание
10.05.1840
Венчание состоялось в Зимнем дворце, по православному и католическому обряду. Невесту причесывала императрица, а к алтарю вел император в форме венгерского гусара с орденом Святого Стефана на груди. П... Показать все
Рождение ребёнка
15.11.1848
Дочь: Боргезе (Аппоньи Де Надь-Аппони) Илона (Елена)
Отец ребёнка: Аппоньи Де Надь-Аппони Рудольфо
Место жительства
1876
После внезапной смерти супруга Анна перевезла его прах в Ленгьел и похоронила его на горе возле католического храма. Анна продала квартиру в Париже и приехала вместе с сыном, который оставил дипломати... Показать все
Смерть
1900
Прах графини Анны Бенкендорф Аппони покоится в далекой венгерской равнине около католической церкви