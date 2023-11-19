Аппоньи Де Надь-Аппони (Фон Бенкендорф) Анна Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Аппоньи Де Надь-Аппони (Фон Бенкендорф) Анна Александровна

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Место рождения

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

Дата рождения

11.09.1818

Дата смерти

1900

Пол

Женский

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.09.1818

Отец: Бенкендорф Александр Христофорович

Мать: Бенкендорф (Фон Донец-Сашаршевски) Елизавета Андреевна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Крестным отцом был император Александр I.
Бракосочетание
10.05.1840

Муж: Аппоньи Де Надь-Аппони Рудольфо

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Венчание состоялось в Зимнем дворце, по православному и католическому обряду. Невесту причесывала императрица, а к алтарю вел император в форме венгерского гусара с орденом Святого Стефана на груди. П... Показать все
Рождение ребёнка
15.11.1848

Дочь: Боргезе (Аппоньи Де Надь-Аппони) Илона (Елена)

Отец ребёнка: Аппоньи Де Надь-Аппони Рудольфо

Место жительства
1876
После внезапной смерти супруга Анна перевезла его прах в Ленгьел и похоронила его на горе возле католического храма. Анна продала квартиру в Париже и приехала вместе с сыном, который оставил дипломати... Показать все
Смерть
1900
Прах графини Анны Бенкендорф Аппони покоится в далекой венгерской равнине около католической церкви

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