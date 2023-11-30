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Бенкендорф Александр Христофорович

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Место рождения

Таллин, Эстонская ССР

Дата рождения

23.06.1782

Дата смерти

23.09.1844

Пол

Мужской

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.06.1782

Отец: не указан

Мать: не указана

Таллин, Эстонская ССР
Ревель, Эстляндская губерния, Российская империя
Военная служба
1798
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Прапорщик лейб-гвардии Семёновского полка и флигель-адъютант Е.И.В. Павла І.
Военная служба
С 1806 по 1807
Участник войны с Францией.
Работа или профессия
С 1807 по 1808
Состоял при российском посольстве.
Военная служба
С 1809 по 1811
Участник войны с Турцией.
Военная служба
С 1812 по 1814
Участник Отечественной войны и заграничных походов.
Бракосочетание
19.11.1817

Жена: Бенкендорф Елизавета Андреевна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
11.09.1818

Дочь: Аппоньи Де Надь-Аппони Анна Александровна

Мать ребёнка: Бенкендорф Елизавета Андреевна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Крестным отцом был император Александр I.
Работа или профессия
1818
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Шеф жандармов и начальник Третьего особого отделения Его Величества.
Работа или профессия
1825
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Активно участвовал в следствии по делу декабристов, чем вызвал большую симпатию и доверие Николая І.
Работа или профессия
С 25.06.1826 по 23.09.1844
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Шеф жандармов, Главный начальник ІІІ отделения Собственной Е.И.В. канцелярии и командующий Главной Е.И.В. квартирой.
Получение воинского звания/чина
21.04.1829
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Генерал от кавалерии.
Работа или профессия
1841
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Входил в специальный Комитет, учреждённый для строительства Николаевской железной дороги вместе с другими официальными представителями власти. Дорога была сооружена в 1842-1851 годах между Санкт-Петер... Показать все
Смерть
23.09.1844
На борту парохода «Геркулес» на пути из Германии в Россию, 11.09.1844- ст.ст. Похороны: замок Фалль (ныне Кейла-Йоа, Эстония), Эстляндская губерния, Российская империя
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