Бенкендорф Александр Христофорович
Место рождения
Дата рождения23.06.1782
Дата смерти23.09.1844
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.06.1782
Отец: не указан
Мать: не указана
Ревель, Эстляндская губерния, Российская империя
Военная служба
1798
Прапорщик лейб-гвардии Семёновского полка и флигель-адъютант Е.И.В. Павла І.
Военная служба
С 1806 по 1807
Участник войны с Францией.
Работа или профессия
С 1807 по 1808
Состоял при российском посольстве.
Военная служба
С 1809 по 1811
Участник войны с Турцией.
Военная служба
С 1812 по 1814
Участник Отечественной войны и заграничных походов.
Бракосочетание
19.11.1817
Рождение ребёнка
11.09.1818
Дочь: Аппоньи Де Надь-Аппони Анна Александровна
Мать ребёнка: Бенкендорф Елизавета Андреевна
Крестным отцом был император Александр I.
Работа или профессия
1818
Шеф жандармов и начальник Третьего особого отделения Его Величества.
Работа или профессия
1825
Активно участвовал в следствии по делу декабристов, чем вызвал большую симпатию и доверие Николая І.
Работа или профессия
С 25.06.1826 по 23.09.1844
Шеф жандармов, Главный начальник ІІІ отделения Собственной Е.И.В. канцелярии и командующий Главной Е.И.В. квартирой.
Получение воинского звания/чина
21.04.1829
Генерал от кавалерии.
Работа или профессия
1841
Входил в специальный Комитет, учреждённый для строительства Николаевской железной дороги вместе с другими официальными представителями власти. Дорога была сооружена в 1842-1851 годах между Санкт-Петер... Показать все
Смерть
23.09.1844
На борту парохода «Геркулес» на пути из Германии в Россию, 11.09.1844- ст.ст. Похороны: замок Фалль (ныне Кейла-Йоа, Эстония), Эстляндская губерния, Российская империя