Бенкендорф (Фон Донец-Сашаршевски) Елизавета Андреевна
Место рождения
Дата рождения11.09.1788
Дата смерти07.12.1857
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Рождение
11.09.1788
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
1808
Муж: не указан
1-й муж, Павел Гаврилович Бибиков [Бибиковы] р. 1784 ум. 3 декабрь 1812.
Работа или профессия
Около 1809
Статс-дама, Кавалерственная дама ордена св.Екатерины.
Упоминание
Около 1810
Родилась дочь: Екатерина Павловна Бибикова (Оффенберг) [Бибиковы].
Упоминание
09.09.1812
Родилась дочь: Елена Павловна Бибикова (Белосельская-Белозерская, Кочубей) [Бибиковы], ум. 5 февраль 1880.
Место жительства
1813
Овдовев по первому мужу, проживала с двумя дочерьми у своей тётки Дуниной в Харьковской губернии, где и познакомилась со своим будущим вторым супругом.
Бракосочетание
19.11.1817
Рождение ребёнка
11.09.1818
Дочь: Аппоньи Де Надь-Аппони Анна Александровна
Отец ребёнка: Бенкендорф Александр Христофорович
Крестным отцом был император Александр I.
Упоминание
24.05.1820
Родилась дочь: Мария (Маргарита) Александровна Бенкендорф (Волконская), ум. 4 ноябрь 1880. Отец: Бенкендорф Александр Христофорович.
Упоминание
02.08.1825
Родилась дочь: Софья Александровна Бенкендорф (Демидова, Кочубей), ум. 5 март 1875. Отец: Бенкендорф Александр Христофорович.
Смерть
07.12.1857