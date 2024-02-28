Бенкендорф (Фон Донец-Сашаршевски) Елизавета Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бенкендорф (Фон Донец-Сашаршевски) Елизавета Андреевна

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Место рождения

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

Дата рождения

11.09.1788

Дата смерти

07.12.1857

Пол

Женский

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.09.1788

Отец: не указан

Мать: не указана

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Бракосочетание
1808

Муж: не указан

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
1-й муж, Павел Гаврилович Бибиков [Бибиковы] р. 1784 ум. 3 декабрь 1812.
Работа или профессия
Около 1809
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Статс-дама, Кавалерственная дама ордена св.Екатерины.
Упоминание
Около 1810
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Родилась дочь: Екатерина Павловна Бибикова (Оффенберг) [Бибиковы].
Упоминание
09.09.1812
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Родилась дочь: Елена Павловна Бибикова (Белосельская-Белозерская, Кочубей) [Бибиковы], ум. 5 февраль 1880.
Место жительства
1813
Овдовев по первому мужу, проживала с двумя дочерьми у своей тётки Дуниной в Харьковской губернии, где и познакомилась со своим будущим вторым супругом.
Бракосочетание
19.11.1817

Муж: Бенкендорф Александр Христофорович

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
11.09.1818

Дочь: Аппоньи Де Надь-Аппони Анна Александровна

Отец ребёнка: Бенкендорф Александр Христофорович

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Крестным отцом был император Александр I.
Упоминание
24.05.1820
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Родилась дочь: Мария (Маргарита) Александровна Бенкендорф (Волконская), ум. 4 ноябрь 1880. Отец: Бенкендорф Александр Христофорович.
Упоминание
02.08.1825
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Родилась дочь: Софья Александровна Бенкендорф (Демидова, Кочубей), ум. 5 март 1875. Отец: Бенкендорф Александр Христофорович.
Смерть
07.12.1857
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
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