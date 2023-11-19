Аппоньи Де Надь-Аппони Рудольфо
Место рождения
Дата рождения01.08.1812
Дата смерти31.05.1876
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.08.1812
Мадьярский граф. Старинный венгерский род графов Аппони восходит к 1315 году.
Бракосочетание
10.05.1840
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Венчание состоялось в Зимнем дворце, по православному и католическому обряду. Невесту причесывала императрица, а к алтарю вел император в форме венгерского гусара с орденом Святого Стефана на груди. П... Показать все
Место жительства
?.08.1840
Рудольфо служит посланником Австрийской монархии во Франции
Место жительства
1847
После Парижа семья Аппони переехала в Баден, где они прожили бурные годы венгерского восстания. Рудольфо служит посланником Австрийской монархии в Германии.
Рождение ребёнка
15.11.1848
Дочь: Боргезе (Аппоньи Де Надь-Аппони) Илона (Елена)
Мать ребёнка: Аппоньи Де Надь-Аппони (Фон Бенкендорф) Анна Александровна
Место жительства
1850
Рудольфо служит посланником Австрийской монархии в Италии.
Место жительства
1853
Рудольфо служит посланником Австрийской монархии в Германии.
Работа или профессия
07.03.1856
Рудольфо назначен Чрезвычайным и Полномочным послом Австрийской (с 1867 г. Австрийско-Венгерской) монархии в Соединенном Королевстве Великобритании. Граф Аппони обладал искусством дипломата - скользит... Показать все
Работа или профессия
08.11.1871
Рудольфо получил назначение на должность посла во Франции. Но нельзя сказать, что Париж стал для него так же приятен, как Лондон.
Смерть
31.05.1876