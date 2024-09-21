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Пучков Михаил Ильич

Место рождения

Боготол, Боготольский муниципальный район, Красноярский край

Дата рождения

13.11.1888

Дата смерти

05.03.1942

Пол

Мужской

Добавил:

МС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.11.1888

Отец: Пучков Илья Ефимович

Мать: Пучкова Прасковея Ивановна

Боготол, Боготольский муниципальный район, Красноярский край
Метрическая книга церлви Боготольской Ф. 70. Оп. 1. Д. 66. восприемники: Алексеев Иван Федорович Житникова Стефанида Евдокимовна
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Пучкова Екатерина Георгиевна (Егоровна) Григорьевна

Боготол, Боготольский муниципальный район, Красноярский край
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Рождение ребёнка
1909

Сын: Пучков Андрей Михайлович

Мать ребёнка: Пучкова Екатерина Георгиевна (Егоровна) Григорьевна

Боготол, Боготольский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
05.06.1911

Сын: Пучков Петр Михайлович

Мать ребёнка: Пучкова Екатерина Георгиевна (Егоровна) Григорьевна

Боготольский Завод, Боготольский муниципальный район, Красноярский край
восприемники Рудов Иван Иакимович Арская Анисия Григорьевна
Рождение ребёнка
16.01.1914

Сын: Пучков Афанасий Михайлович

Мать ребёнка: Пучкова Екатерина Георгиевна (Егоровна) Григорьевна

Боготол, Боготольский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
Между 1917 и 1919

Дочь: Пучкова Мария Михайловна

Мать ребёнка: Пучкова Екатерина Георгиевна (Егоровна) Григорьевна

Боготол, Боготольский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
Между 1919 и 1922

Сын: Пучков Виктор Михайлович

Мать ребёнка: Пучкова Екатерина Георгиевна (Егоровна) Григорьевна

Боготол, Боготольский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
Между 1924 и 1926

Дочь: Пучкова Евдокия Михайловна

Мать ребёнка: Пучкова Екатерина Георгиевна (Егоровна) Григорьевна

Боготол, Боготольский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
Между 1926 и 1927

Дочь: Пучкова Анна Михайловна

Мать ребёнка: Пучкова Екатерина Георгиевна (Егоровна) Григорьевна

Боготол, Боготольский муниципальный район, Красноярский край
Смерть
05.03.1942
Деньгино, Ржевский муниципальный район, Тверская область
Донесение о безвозвратных потерях https://pamyat-naroda.ru/heroes/

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