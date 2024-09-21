Пучков Михаил Ильич
Место рождения
Дата рождения13.11.1888
Дата смерти05.03.1942
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.11.1888
Отец: Пучков Илья Ефимович
Метрическая книга церлви Боготольской Ф. 70. Оп. 1. Д. 66. восприемники: Алексеев Иван Федорович Житникова Стефанида Евдокимовна
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана
Рождение ребёнка
1909
Мать ребёнка: Пучкова Екатерина Георгиевна (Егоровна) Григорьевна
Рождение ребёнка
05.06.1911
Мать ребёнка: Пучкова Екатерина Георгиевна (Егоровна) Григорьевна
Боготольский Завод, Боготольский муниципальный район, Красноярский край
восприемники Рудов Иван Иакимович Арская Анисия Григорьевна
Рождение ребёнка
16.01.1914
Рождение ребёнка
Между 1917 и 1919
Дочь: Пучкова Мария Михайловна
Мать ребёнка: Пучкова Екатерина Георгиевна (Егоровна) Григорьевна
Рождение ребёнка
Между 1919 и 1922
Мать ребёнка: Пучкова Екатерина Георгиевна (Егоровна) Григорьевна
Рождение ребёнка
Между 1924 и 1926
Дочь: Пучкова Евдокия Михайловна
Мать ребёнка: Пучкова Екатерина Георгиевна (Егоровна) Григорьевна
Рождение ребёнка
Между 1926 и 1927
Дочь: Пучкова Анна Михайловна
Мать ребёнка: Пучкова Екатерина Георгиевна (Егоровна) Григорьевна
Смерть
05.03.1942
Деньгино, Ржевский муниципальный район, Тверская область
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