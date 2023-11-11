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Пучкова Прасковея Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1850

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1850 г.р.

Дети

Добавил:

МС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1850

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
19.01.1886

Сын: Пучков Григорий Ильич

Отец ребёнка: Пучков Илья Ефимович

Боготол, Боготольский муниципальный район, Красноярский край
Метрическая книга церкви Боготольской Ф. 70. Оп. 1. Д. 55. Восприемники: Тимофеев Иван Шаманская Наталья Францевна
Рождение ребёнка
13.11.1888

Сын: Пучков Михаил Ильич

Отец ребёнка: Пучков Илья Ефимович

Боготол, Боготольский муниципальный район, Красноярский край
Метрическая книга церлви Боготольской Ф. 70. Оп. 1. Д. 66. восприемники: Алексеев Иван Федорович Житникова Стефанида Евдокимовна
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Пучков Илья Ефимович

Смерть
Неизвестно
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