Пучкова Прасковея Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1850
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
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Рождение ребёнка
19.01.1886
Отец ребёнка: Пучков Илья Ефимович
Метрическая книга церкви Боготольской Ф. 70. Оп. 1. Д. 55. Восприемники: Тимофеев Иван Шаманская Наталья Францевна
Рождение ребёнка
13.11.1888
Сын: Пучков Михаил Ильич
Отец ребёнка: Пучков Илья Ефимович
Метрическая книга церлви Боготольской Ф. 70. Оп. 1. Д. 66. восприемники: Алексеев Иван Федорович Житникова Стефанида Евдокимовна
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Пучков Илья Ефимович
Смерть
Неизвестно