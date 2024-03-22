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Пучков Илья Ефимович

Место рождения

Боготол, Боготольский муниципальный район, Красноярский край

Дата рождения

Около 1850

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1850

Отец: Пучков Ефим Дмитриевич

Мать: Пучкова Ангелина (Акилина) Александровна

Боготол, Боготольский муниципальный район, Красноярский край
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Пучкова Прасковея Ивановна

Рождение ребёнка
19.01.1886

Сын: Пучков Григорий Ильич

Мать ребёнка: Пучкова Прасковея Ивановна

Боготол, Боготольский муниципальный район, Красноярский край
Метрическая книга церкви Боготольской Ф. 70. Оп. 1. Д. 55. Восприемники: Тимофеев Иван Шаманская Наталья Францевна
Рождение ребёнка
13.11.1888

Сын: Пучков Михаил Ильич

Мать ребёнка: Пучкова Прасковея Ивановна

Боготол, Боготольский муниципальный район, Красноярский край
Метрическая книга церлви Боготольской Ф. 70. Оп. 1. Д. 66. восприемники: Алексеев Иван Федорович Житникова Стефанида Евдокимовна
Смерть
Неизвестно

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