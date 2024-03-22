Пучков Илья Ефимович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1850
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1850
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
19.01.1886
Мать ребёнка: Пучкова Прасковея Ивановна
Метрическая книга церкви Боготольской Ф. 70. Оп. 1. Д. 55. Восприемники: Тимофеев Иван Шаманская Наталья Францевна
Рождение ребёнка
13.11.1888
Сын: Пучков Михаил Ильич
Мать ребёнка: Пучкова Прасковея Ивановна
Метрическая книга церлви Боготольской Ф. 70. Оп. 1. Д. 66. восприемники: Алексеев Иван Федорович Житникова Стефанида Евдокимовна
Смерть
Неизвестно