Пучков Григорий Ильич
Место рождения
Дата рождения19.01.1886
Дата смерти01.06.1912
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
19.01.1886
Отец: Пучков Илья Ефимович
Метрическая книга церкви Боготольской Ф. 70. Оп. 1. Д. 55. Восприемники: Тимофеев Иван Шаманская Наталья Францевна
Бракосочетание
31.01.1911
Поручители: Рудов Иван Иакимович Быков Игнатий Ильин Тумаков Иван Дермидонтов Усков Федор Филофеев
Рождение ребёнка
01.02.1912
Дочь: Василий Григорьевич Пучков
Мать ребёнка: Пучкова Олимпиада Андреева (Андриановна)
восприемники: Фролов Прокопий Михайлович Филиппова Ирина Тимофеева
Смерть
01.06.1912
от чахотки