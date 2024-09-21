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Пучков Григорий Ильич

Место рождения

Боготол, Боготольский муниципальный район, Красноярский край

Дата рождения

19.01.1886

Дата смерти

01.06.1912

Пол

Мужской

Добавил:

МС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.01.1886

Отец: Пучков Илья Ефимович

Мать: Пучкова Прасковея Ивановна

Боготол, Боготольский муниципальный район, Красноярский край
Метрическая книга церкви Боготольской Ф. 70. Оп. 1. Д. 55. Восприемники: Тимофеев Иван Шаманская Наталья Францевна
Бракосочетание
31.01.1911

Жена: Пучкова Олимпиада Андреева (Андриановна)

Боготол, Боготольский муниципальный район, Красноярский край
Поручители: Рудов Иван Иакимович Быков Игнатий Ильин Тумаков Иван Дермидонтов Усков Федор Филофеев
Рождение ребёнка
01.02.1912

Дочь: Василий Григорьевич Пучков

Мать ребёнка: Пучкова Олимпиада Андреева (Андриановна)

Боготол, Боготольский муниципальный район, Красноярский край
восприемники: Фролов Прокопий Михайлович Филиппова Ирина Тимофеева
Смерть
01.06.1912
Боготол, Боготольский муниципальный район, Красноярский край
от чахотки

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