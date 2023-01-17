Талдыкин Филипп Корнильевич
Место рождения
Дата рождения1826
Дата смерти23.08.1892 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1826
Рождение ребёнка
1851
Сын: Талдыкин Абрам Филиппович
Мать ребёнка: Талдыкина Ульяна Яковлевна
Рождение ребёнка
После 1858
Сын: Талдыкин Тимофей Филиппович
Мать ребёнка: Талдыкина Ульяна Яковлевна
Рождение ребёнка
1868
Сын: Талдыкин Афанасий Филиппович
Мать ребёнка: Талдыкина Ульяна Яковлевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
23.08.1892 ст.