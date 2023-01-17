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Талдыкин Филипп Корнильевич

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Место рождения

Рамонь, Рамонский муниципальный район, Воронежская область

Дата рождения

1826

Дата смерти

23.08.1892 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1826

Отец: Талдыкин Корней Ефимович

Мать: Талдыкина Татьяна Андреевна

Рамонь, Рамонский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
1851

Сын: Талдыкин Абрам Филиппович

Мать ребёнка: Талдыкина Ульяна Яковлевна

Рамонь, Рамонский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
После 1858

Сын: Талдыкин Тимофей Филиппович

Мать ребёнка: Талдыкина Ульяна Яковлевна

Рамонь, Рамонский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
1868

Сын: Талдыкин Афанасий Филиппович

Мать ребёнка: Талдыкина Ульяна Яковлевна

Рамонь, Рамонский муниципальный район, Воронежская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Талдыкина Ульяна Яковлевна

Смерть
23.08.1892 ст.
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