Талдыкина Ульяна Яковлевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1829
Дата смерти10.02.1885 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1829
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1851
Сын: Талдыкин Абрам Филиппович
Отец ребёнка: Талдыкин Филипп Корнильевич
Рождение ребёнка
После 1858
Сын: Талдыкин Тимофей Филиппович
Отец ребёнка: Талдыкин Филипп Корнильевич
Рождение ребёнка
1868
Сын: Талдыкин Афанасий Филиппович
Отец ребёнка: Талдыкин Филипп Корнильевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
10.02.1885 ст.