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Талдыкина Ульяна Яковлевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1829

Дата смерти

10.02.1885 ст.

Пол

Женский

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1829

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1851

Сын: Талдыкин Абрам Филиппович

Отец ребёнка: Талдыкин Филипп Корнильевич

Рамонь, Рамонский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
После 1858

Сын: Талдыкин Тимофей Филиппович

Отец ребёнка: Талдыкин Филипп Корнильевич

Рамонь, Рамонский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
1868

Сын: Талдыкин Афанасий Филиппович

Отец ребёнка: Талдыкин Филипп Корнильевич

Рамонь, Рамонский муниципальный район, Воронежская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Талдыкин Филипп Корнильевич

Смерть
10.02.1885 ст.
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