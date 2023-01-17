Талдыкин Тимофей Филиппович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Талдыкин Тимофей Филиппович

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Место рождения

Рамонь, Рамонский муниципальный район, Воронежская область

Дата рождения

После 1858

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
После 1858

Отец: Талдыкин Филипп Корнильевич

Мать: Талдыкина Ульяна Яковлевна

Рамонь, Рамонский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
25.01.1883 ст.

Сын: Талдыкин Кирилл

Мать ребёнка: Талдыкина Евфросинья Николаевна

Рождение ребёнка
08.11.1884 ст.

Сын: Талдыкин Виктор Тимофеевич

Мать ребёнка: Талдыкина Евфросинья Николаевна

Рамонь, Рамонский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
06.09.1890 ст.

Сын: Талдыкин Захар Тимофеевич

Мать ребёнка: Талдыкина Евфросинья Николаевна

Рамонь, Рамонский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
02.12.1892 ст.

Сын: Талдыкин Николай Тимофеевич

Мать ребёнка: Талдыкина Евфросинья Николаевна

Рамонь, Рамонский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
07.12.1894 ст.

Сын: Талдыкин Антон Тимофеевич

Мать ребёнка: Талдыкина Евфросинья Николаевна

Рамонь, Рамонский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
15.12.1896 ст.

Сын: Талдыкин Василий

Мать ребёнка: Талдыкина Евфросинья Николаевна

Рождение ребёнка
01.06.1899 ст.

Дочь: Талдыкина Фекла Тимофеевна

Мать ребёнка: Талдыкина Евфросинья Николаевна

Рамонь, Рамонский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
31.05.1901 ст.

Дочь: Талдыкина Ольга Тимофеевна

Мать ребёнка: Талдыкина Евфросинья Николаевна

Рамонь, Рамонский муниципальный район, Воронежская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Талдыкина Евфросинья Николаевна

Смерть
Неизвестно
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