Талдыкин Тимофей Филиппович
Место рождения
Дата рожденияПосле 1858
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
После 1858
Рождение ребёнка
25.01.1883 ст.
Сын: Талдыкин Кирилл
Мать ребёнка: Талдыкина Евфросинья Николаевна
Рождение ребёнка
08.11.1884 ст.
Сын: Талдыкин Виктор Тимофеевич
Мать ребёнка: Талдыкина Евфросинья Николаевна
Рождение ребёнка
06.09.1890 ст.
Сын: Талдыкин Захар Тимофеевич
Мать ребёнка: Талдыкина Евфросинья Николаевна
Рождение ребёнка
02.12.1892 ст.
Сын: Талдыкин Николай Тимофеевич
Мать ребёнка: Талдыкина Евфросинья Николаевна
Рождение ребёнка
07.12.1894 ст.
Сын: Талдыкин Антон Тимофеевич
Мать ребёнка: Талдыкина Евфросинья Николаевна
Рождение ребёнка
15.12.1896 ст.
Сын: Талдыкин Василий
Мать ребёнка: Талдыкина Евфросинья Николаевна
Рождение ребёнка
01.06.1899 ст.
Дочь: Талдыкина Фекла Тимофеевна
Мать ребёнка: Талдыкина Евфросинья Николаевна
Рождение ребёнка
31.05.1901 ст.
Дочь: Талдыкина Ольга Тимофеевна
Мать ребёнка: Талдыкина Евфросинья Николаевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно