Талдыкина Татьяна Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Талдыкина Татьяна Андреевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1796

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1796

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1817

Сын: Талдыкин Ефим Корнильевич

Отец ребёнка: Талдыкин Корней Ефимович

Рамонь, Рамонский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
1822

Сын: Талдыкин Емельян Корнильевич

Отец ребёнка: Талдыкин Корней Ефимович

Рамонь, Рамонский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
1825

Дочь: Талдыкина Агафья Корнеевна

Отец ребёнка: Талдыкин Корней Ефимович

Рамонь, Рамонский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
1826

Сын: Талдыкин Филипп Корнильевич

Отец ребёнка: Талдыкин Корней Ефимович

Рамонь, Рамонский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
1829

Сын: Талдыкин Далмат Корнильевич

Отец ребёнка: Талдыкин Корней Ефимович

Рамонь, Рамонский муниципальный район, Воронежская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Талдыкин Корней Ефимович

Смерть
Неизвестно
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