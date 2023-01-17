Талдыкина Татьяна Андреевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1796
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1796
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1817
Сын: Талдыкин Ефим Корнильевич
Отец ребёнка: Талдыкин Корней Ефимович
Рождение ребёнка
1822
Сын: Талдыкин Емельян Корнильевич
Отец ребёнка: Талдыкин Корней Ефимович
Рождение ребёнка
1825
Дочь: Талдыкина Агафья Корнеевна
Отец ребёнка: Талдыкин Корней Ефимович
Рождение ребёнка
1826
Сын: Талдыкин Филипп Корнильевич
Отец ребёнка: Талдыкин Корней Ефимович
Рождение ребёнка
1829
Сын: Талдыкин Далмат Корнильевич
Отец ребёнка: Талдыкин Корней Ефимович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно