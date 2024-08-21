Фолина Елизавета Михайловна 13.04.1918 — найти родственников по фамилии на Familio
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Фолина Елизавета Михайловна

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Место рождения

Крапивинский, Крапивинский муниципальный район, Кемеровская область

Дата рождения

13.04.1918

Дата смерти

1996

Пол

Женский

Добавил:

ЮП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.04.1918

Отец: Фолин Михаил Исаевич

Мать: Фолина (Худяшова) Лукерья Яковлевна

Крапивинский, Крапивинский муниципальный район, Кемеровская область
Рождение ребёнка
05.12.1937

Дочь: Болошко (Кужевская) Алевтина Петровна

Отец ребёнка: Кужевский Петр Константинович

Томск, город Томск, Томская область
Рождение ребёнка
29.07.1947

Дочь: Тупикина (Кужевская) Галина Петровна

Отец ребёнка: Никоноров Петр Николаевич

Проскоково, Юргинский муниципальный район, Кемеровская область
Смерть
1996
Якутск, город Якутск, Республика Саха (Якутия)

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