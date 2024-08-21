Фолина Елизавета Михайловна
Место рождения
Дата рождения13.04.1918
Дата смерти1996
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.04.1918
Рождение ребёнка
05.12.1937
Дочь: Болошко (Кужевская) Алевтина Петровна
Отец ребёнка: Кужевский Петр Константинович
Томск, город Томск, Томская область
Рождение ребёнка
29.07.1947
Дочь: Тупикина (Кужевская) Галина Петровна
Отец ребёнка: Никоноров Петр Николаевич
Проскоково, Юргинский муниципальный район, Кемеровская область
Смерть
1996
Якутск, город Якутск, Республика Саха (Якутия)