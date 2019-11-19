Тупикина (Кужевская) Галина Петровна
Место рождения
Дата рождения29.07.1947
Дата смерти19.11.2019
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.07.1947
Рождение ребёнка
29.01.1975
Дочь: Тупикина Ольга Борисовна
Отец ребёнка: Тупикин Борис Васильевич
Рождение ребёнка
26.04.1984
Сын: Тупикин Евгений Борисович
Отец ребёнка: Тупикин Борис Васильевич
Смерть
19.11.2019
Москва, город федерального значения Москва