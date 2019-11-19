Тупикина (Кужевская) Галина Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тупикина (Кужевская) Галина Петровна

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Место рождения

Проскоково, Юргинский муниципальный район, Кемеровская область

Дата рождения

29.07.1947

Дата смерти

19.11.2019

Пол

Женский

Добавил:

ЮП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.07.1947

Отец: Никоноров Петр Николаевич

Мать: Фолина Елизавета Михайловна

Проскоково, Юргинский муниципальный район, Кемеровская область
Рождение ребёнка
29.01.1975

Дочь: Тупикина Ольга Борисовна

Отец ребёнка: Тупикин Борис Васильевич

Якутск, город Якутск, Республика Саха (Якутия)
Рождение ребёнка
26.04.1984

Сын: Тупикин Евгений Борисович

Отец ребёнка: Тупикин Борис Васильевич

Якутск, город Якутск, Республика Саха (Якутия)
Смерть
19.11.2019
Москва, город федерального значения Москва

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