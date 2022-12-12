посёлок городского типа Крапивинский, посёлок городского типа Крапивинский, Крапивинский муниципальный район, Кемеровская область (на 2019) — Familio

Крапивинский

Крапивинский муниципальный район, Кемеровская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
посёлок городского типа
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

Скрыть

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Томская губерния, Кузнецкий округ
2219Крапивина, д. зав.при р. Томи и рч. Быструхе.16816861169172
Показать скан

Список населенных мест Томской губернии на 1911 год

№№ по порядкуНаселённые местаВёрст от ТомскаВёрст до уездного городаВёрст до волостного правленияЧисло дворов
Кузнецкий уезд, Кропивинская волость
1Село Крапивинское250160здесь142

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Кемеровская область, Крапивинский район
117131Крапивинскийпгт55°00'86°49'N-45-042

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Кемеровская область, Крапивинский муниципальный район, Крапивинское городское поселение
32610151051пгт Крапивинскийпоселок городского типа
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close