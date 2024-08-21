Фолин Михаил Исаевич 1884 — найти родственников по фамилии на Familio
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Фолин Михаил Исаевич

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Место рождения

Крапивинский, Крапивинский муниципальный район, Кемеровская область

Дата рождения

1884

Дата смерти

После 1950

Пол

Мужской

Добавил:

ЮП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1884

Отец: Фолин Исай

Мать: не указана

Крапивинский, Крапивинский муниципальный район, Кемеровская область
Рождение ребёнка
18.07.1908

Дочь: Фолина Ольга Михайловна

Мать ребёнка: Фолина (Худяшова) Лукерья Яковлевна

Крапивинский, Крапивинский муниципальный район, Кемеровская область
Рождение ребёнка
19.04.1910

Дочь: Фолина Александра (Шура) Михайловна

Мать ребёнка: Фолина (Худяшова) Лукерья Яковлевна

Крапивинский, Крапивинский муниципальный район, Кемеровская область
Рождение ребёнка
05.09.1911

Дочь: Горощенко (Фолина) Анна Михайловна

Мать ребёнка: Фолина (Худяшова) Лукерья Яковлевна

Крапивинский, Крапивинский муниципальный район, Кемеровская область
Рождение ребёнка
21.06.1913

Сын: Вагель (Фолин) Николай (Петр) Михайлович

Мать ребёнка: Фолина (Худяшова) Лукерья Яковлевна

Крапивинский, Крапивинский муниципальный район, Кемеровская область
Рождение ребёнка
07.11.1914

Дочь: Фолина Екатерина Михайловна

Мать ребёнка: Фолина (Худяшова) Лукерья Яковлевна

Крапивинский, Крапивинский муниципальный район, Кемеровская область
Рождение ребёнка
13.04.1918

Дочь: Фолина Елизавета Михайловна

Мать ребёнка: Фолина (Худяшова) Лукерья Яковлевна

Крапивинский, Крапивинский муниципальный район, Кемеровская область
Рождение ребёнка
05.04.1920

Дочь: Загидулина (Фолина) Лидия Михайловна

Мать ребёнка: Фолина (Худяшова) Лукерья Яковлевна

Крапивинский, Крапивинский муниципальный район, Кемеровская область
Рождение ребёнка
17.03.1924

Дочь: Вибрина (Фолина) Надежда (Дарья) Михайловна

Мать ребёнка: Фолина (Худяшова) Лукерья Яковлевна

Крапивинский, Крапивинский муниципальный район, Кемеровская область
Смерть
После 1950
Абакан, город Абакан, Республика Хакасия

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