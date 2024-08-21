Фолин Михаил Исаевич
Место рождения
Дата рождения1884
Дата смертиПосле 1950
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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- БиографияБиография
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Отец: Фолин Исай
Мать: не указана
Дочь: Фолина Ольга Михайловна
Мать ребёнка: Фолина (Худяшова) Лукерья Яковлевна
Дочь: Фолина Александра (Шура) Михайловна
Мать ребёнка: Фолина (Худяшова) Лукерья Яковлевна
Дочь: Горощенко (Фолина) Анна Михайловна
Мать ребёнка: Фолина (Худяшова) Лукерья Яковлевна
Сын: Вагель (Фолин) Николай (Петр) Михайлович
Мать ребёнка: Фолина (Худяшова) Лукерья Яковлевна
Дочь: Фолина Екатерина Михайловна
Мать ребёнка: Фолина (Худяшова) Лукерья Яковлевна
Дочь: Фолина Елизавета Михайловна
Мать ребёнка: Фолина (Худяшова) Лукерья Яковлевна
Дочь: Загидулина (Фолина) Лидия Михайловна
Мать ребёнка: Фолина (Худяшова) Лукерья Яковлевна
Дочь: Вибрина (Фолина) Надежда (Дарья) Михайловна
Мать ребёнка: Фолина (Худяшова) Лукерья Яковлевна