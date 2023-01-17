Калужинова Аксинья Евдокимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Калужинова Аксинья Евдокимовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1809

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1809

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1825

Сын: Калужинов Константин Афанасьевич

Отец ребёнка: Калужинов Афанасий Тимофеевич

Благодатное, Кореневский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1830

Сын: Калужинов Филипп Афанасьевич

Отец ребёнка: Калужинов Афанасий Тимофеевич

Благодатное, Кореневский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1832

Дочь: Мария Афанасьевна

Отец ребёнка: Калужинов Афанасий Тимофеевич

Благодатное, Кореневский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1837

Дочь: Евфимия Афанасьевна

Отец ребёнка: Калужинов Афанасий Тимофеевич

Благодатное, Кореневский муниципальный район, Курская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Калужинов Афанасий Тимофеевич

Смерть
Неизвестно
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