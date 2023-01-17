Калужинова Аксинья Евдокимовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1809
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1809
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1825
Сын: Калужинов Константин Афанасьевич
Отец ребёнка: Калужинов Афанасий Тимофеевич
Рождение ребёнка
1830
Сын: Калужинов Филипп Афанасьевич
Отец ребёнка: Калужинов Афанасий Тимофеевич
Рождение ребёнка
1832
Дочь: Мария Афанасьевна
Отец ребёнка: Калужинов Афанасий Тимофеевич
Рождение ребёнка
1837
Дочь: Евфимия Афанасьевна
Отец ребёнка: Калужинов Афанасий Тимофеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно