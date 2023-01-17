Калужинов Филипп Афанасьевич
Место рождения
Дата рождения1830
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1830
Бракосочетание
Около 1855
Жена: Калужинова Х
Рождение ребёнка
1856
Сын: Калужинов Тимофей Филиппович
Мать ребёнка: Калужинова Х
Бракосочетание
Около 1870
Рождение ребёнка
26.12.1877 ст.
Дочь: Калужинова Меланья Филипповна
Мать ребёнка: Калужинова Анастасия Александровна
Рождение ребёнка
02.03.1880 ст.
Сын: Калужинов Василий Филиппович
Мать ребёнка: Калужинова Анастасия Александровна
Рождение ребёнка
1883
Сын: Калужинов Игнатий Филиппович
Мать ребёнка: Калужинова Анастасия Александровна
Рождение ребёнка
1883
Дочь: Калужинова Меланья
Мать ребёнка: Калужинова Анастасия Александровна
Рождение ребёнка
19.04.1885 ст.
Дочь: Калужинова Александра Филипповна
Мать ребёнка: Калужинова Анастасия Александровна
Смерть
Неизвестно