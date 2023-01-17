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Калужинов Филипп Афанасьевич

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Место рождения

Благодатное, Кореневский муниципальный район, Курская область

Дата рождения

1830

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1830

Отец: Калужинов Афанасий Тимофеевич

Мать: Калужинова Аксинья Евдокимовна

Благодатное, Кореневский муниципальный район, Курская область
Бракосочетание
Около 1855

Жена: Калужинова Х

Рождение ребёнка
1856

Сын: Калужинов Тимофей Филиппович

Мать ребёнка: Калужинова Х

Благодатное, Кореневский муниципальный район, Курская область
Бракосочетание
Около 1870

Жена: Калужинова Анастасия Александровна

Рождение ребёнка
26.12.1877 ст.

Дочь: Калужинова Меланья Филипповна

Мать ребёнка: Калужинова Анастасия Александровна

Благодатное, Кореневский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
02.03.1880 ст.

Сын: Калужинов Василий Филиппович

Мать ребёнка: Калужинова Анастасия Александровна

Благодатное, Кореневский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1883

Сын: Калужинов Игнатий Филиппович

Мать ребёнка: Калужинова Анастасия Александровна

Благодатное, Кореневский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1883

Дочь: Калужинова Меланья

Мать ребёнка: Калужинова Анастасия Александровна

Рождение ребёнка
19.04.1885 ст.

Дочь: Калужинова Александра Филипповна

Мать ребёнка: Калужинова Анастасия Александровна

Благодатное, Кореневский муниципальный район, Курская область
Смерть
Неизвестно
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