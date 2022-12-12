Калужинов Константин Афанасьевич
Место рождения
Дата рождения1825
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1825
Рождение ребёнка
1848
Сын: Калужинов Аркадий Константинович
Мать ребёнка: Калужинова Дарья Евстафьевна
Рождение ребёнка
1849
Дочь: Анастасия Константиновна
Мать ребёнка: Калужинова Дарья Евстафьевна
Рождение ребёнка
После 1850
Дочь: Калужинова Пелагея Константиновна
Мать ребёнка: Калужинова Дарья Евстафьевна
Рождение ребёнка
После 1850
Дочь: Ольга Константиновна
Мать ребёнка: Калужинова Дарья Евстафьевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно