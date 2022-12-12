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Калужинов Константин Афанасьевич

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Место рождения

Благодатное, Кореневский муниципальный район, Курская область

Дата рождения

1825

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1825

Отец: Калужинов Афанасий Тимофеевич

Мать: Калужинова Аксинья Евдокимовна

Благодатное, Кореневский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1848

Сын: Калужинов Аркадий Константинович

Мать ребёнка: Калужинова Дарья Евстафьевна

Благодатное, Кореневский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1849

Дочь: Анастасия Константиновна

Мать ребёнка: Калужинова Дарья Евстафьевна

Благодатное, Кореневский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
После 1850

Дочь: Калужинова Пелагея Константиновна

Мать ребёнка: Калужинова Дарья Евстафьевна

Благодатное, Кореневский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
После 1850

Дочь: Ольга Константиновна

Мать ребёнка: Калужинова Дарья Евстафьевна

Благодатное, Кореневский муниципальный район, Курская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Калужинова Дарья Евстафьевна

Смерть
Неизвестно
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