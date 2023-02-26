Малашенкова-Новикова (Новикова) Наталья Игнатова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Малашенкова-Новикова (Новикова) Наталья Игнатова

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Место рождения

д.Гаврюсы Кавширской волости Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

1880

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1880

Отец: Новиков Игнат

Мать: ?

д.Гаврюсы Кавширской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
04.11.1899

Муж: Малашенков Андрей Семёнов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречье
Рождение ребёнка
03.06.1901

Сын: Малашенков Василий Андреев

Отец ребёнка: Малашенков Андрей Семёнов

д.Слобода Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
06.02.1904

Сын: Малашенков Иван Андреевич

Отец ребёнка: Малашенков Андрей Семёнов

д.Слобода Поречского уезда
Рождение ребёнка
27.09.1906

Сын: Малашенков Михаил Андреевич

Отец ребёнка: Малашенков Андрей Семёнов

д.Слобода Демидовского р-на Смоленской обл.
Рождение ребёнка
28.05.1909

Дочь: Малашенкова Мария Андреева

Отец ребёнка: Малашенков Андрей Семёнов

д.Слобода Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
30.09.1911

Дочь: Анна Андреева

Отец ребёнка: Малашенков Андрей Семёнов

д.Слобода Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Анастасия Семёнова

Отец ребёнка: Малашенков Андрей Семёнов

Галиски, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Василий

Отец ребёнка: Малашенков Андрей Семёнов

Смерть
Неизвестно
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