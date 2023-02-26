Малашенкова-Новикова (Новикова) Наталья Игнатова
Место рожденияд.Гаврюсы Кавширской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения1880
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1880
Отец: Новиков Игнат
Мать: ?
д.Гаврюсы Кавширской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
04.11.1899
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречье
Рождение ребёнка
03.06.1901
Сын: Малашенков Василий Андреев
Отец ребёнка: Малашенков Андрей Семёнов
д.Слобода Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
06.02.1904
Сын: Малашенков Иван Андреевич
Отец ребёнка: Малашенков Андрей Семёнов
д.Слобода Поречского уезда
Рождение ребёнка
27.09.1906
Сын: Малашенков Михаил Андреевич
Отец ребёнка: Малашенков Андрей Семёнов
д.Слобода Демидовского р-на Смоленской обл.
Рождение ребёнка
28.05.1909
Дочь: Малашенкова Мария Андреева
Отец ребёнка: Малашенков Андрей Семёнов
д.Слобода Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
30.09.1911
Дочь: Анна Андреева
Отец ребёнка: Малашенков Андрей Семёнов
д.Слобода Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Анастасия Семёнова
Отец ребёнка: Малашенков Андрей Семёнов
Галиски, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Василий
Отец ребёнка: Малашенков Андрей Семёнов
Смерть
Неизвестно