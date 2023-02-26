Малашенкова (Малашенкова) Мария Андреева
Место рожденияд.Слобода Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения28.05.1909
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.05.1909
д.Слобода Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
После 1940
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Лицкевич Федор
Рождение ребёнка
08.12.1941
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Лицкевич Федор
г.Кызыл-Орда Казахстан
Смерть
Неизвестно
Похороны
Неизвестно
г.Осиповичи Могилевской обл.