Малашенкова (Малашенкова) Мария Андреева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Малашенкова (Малашенкова) Мария Андреева

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Место рождения

д.Слобода Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

28.05.1909

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1880 г.р.

Мать

1880 г.р.

Дети

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Скрыто настройками приватности

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.05.1909

Отец: Малашенков Андрей Семёнов

Мать: Малашенкова-Новикова Наталья Игнатова

д.Слобода Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
После 1940

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Лицкевич Федор

Рождение ребёнка
08.12.1941

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Лицкевич Федор

г.Кызыл-Орда Казахстан
Смерть
Неизвестно
Похороны
Неизвестно
г.Осиповичи Могилевской обл.
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