Лицкевич Федор
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1909
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1909
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
После 1940
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Малашенкова Мария Андреева
Рождение ребёнка
08.12.1941
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Малашенкова Мария Андреева
г.Кызыл-Орда Казахстан
Смерть
Неизвестно