Лицкевич Федор — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лицкевич Федор

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1909

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

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Скрыто настройками приватности

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1909

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
После 1940

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Малашенкова Мария Андреева

Рождение ребёнка
08.12.1941

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Малашенкова Мария Андреева

г.Кызыл-Орда Казахстан
Смерть
Неизвестно
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