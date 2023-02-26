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Малашенков Василий Андреев

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Место рождения

д.Слобода Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

03.06.1901

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.06.1901

Отец: Малашенков Андрей Семёнов

Мать: Малашенкова-Новикова Наталья Игнатова

д.Слобода Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1923

Сын: Малашенков Николай Васильевич

Мать ребёнка: ?

д.Слобода Демидовского р-на Смоленской обл.
Смерть
Неизвестно
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