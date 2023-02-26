Малашенков Василий Андреев
Место рожденияд.Слобода Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения03.06.1901
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.06.1901
д.Слобода Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1923
Сын: Малашенков Николай Васильевич
Мать ребёнка: ?
д.Слобода Демидовского р-на Смоленской обл.
Смерть
Неизвестно