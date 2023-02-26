Малашенков Николай Васильевич
Место рожденияд.Слобода Демидовского р-на Смоленской обл.
Дата рождения1923
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1923
Отец: Малашенков Василий Андреев
Мать: ?
д.Слобода Демидовского р-на Смоленской обл.
Военная награда
29.10.1944
Орден Отечественной войны II степени
Военная награда
14.03.1945
Орден Отечественной войны I степени
Военная награда
23.03.1945
Орден Красной Звезды
Военная награда
06.04.1985
Орден Отечественной войны I степени (юбилейная)
Военная служба
Неизвестно
ст. лейтенант
Смерть
Неизвестно